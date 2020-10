POL-COE: Billerbeck, Temming, L506/ Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt - weiterer Unfall mit vier verletzten Personen an der Absperrung

Polizei Coesfeld

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereigneten sich am frühen Montagmorgen auf der L506 von Billerbeck in Richtung Altenberge.

Gegen 06.30 Uhr ging die erste Meldung über einen Unfall bei der Leitstelle der Polizei ein. Hier war ein 42-jähriger Billerbecker mit seinem Auto in ein auf der Fahrbahn stehendes unbeleuchtetes Auto gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des unbeleuchteten Autos, ein 25-jähriger Mann aus Altenberge, im Verlauf einer Linkskurve aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Telefonmasten, durchbrach einen Holzzaun und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 42-jährigen Billerbeckers. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme war die L506 komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

An einer Absperrstelle ereignete sich ein weiterer Unfall mit insgesamt vier verletzten Personen. Eine 24-jährige Schöppingerin fuhr auf das vor ihr anhaltende Auto eines 18-jährigen Mannes aus Laer auf. Dieses Auto schob sie auf das stehende Auto einer 26-jährigen Frau, ebenfalls aus Laer. Die drei Personen und der Beifahrer des 18-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall. Zwei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

