Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westring

Seniorin fällt auf Trickdiebe rein - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Dreiste Diebe bedienten sich am Montag (19.10.) in Dülmen an dem Konto einer Seniorin. Um kurz nach 10 Uhr befand sich die Dülmenerin bei ihrem Bankinstitut in der Dülmener Innenstadt. Hier hatte sie Probleme am Geldautomaten. Ein ihr unbekannter ca. 50-60-jähriger Mann bat seine Hilfe an und es gelang der Frau, Geld von ihrem Konto abzuheben. Im Anschluss ging die Frau zu Fuß zu ihrer Wohnung zurück. Hier traf sie den Mann erneut, der bereits im Treppenhaus ihres Wohnhauses stand. Im Treppenhaus verwickelte der Mann die Frau in ein Gespräch. In ihrer Wohnung stellte sie später den Diebstahl ihrer EC-Karte fest. Bei einer Nachfrage bei der Bank konnte festgestellt werden, dass der Mann direkt im Anschluss das Geldinstitut aufsuchte und mit der EC-Karte der Frau unberechtigt Geld vom Konto abgehoben hatte. Im Treppenhaus befand sich der Mann vermutlich in Begleitung einer ca. 50-jährigen Frau. Zur Beschreibung kann weiter nur angegeben werden, dass der Mann recht klein war und die Frau vermutlich eine mehrfarbige Strickmütze trug. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden,Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell