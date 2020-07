Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Wieder einmal hatten es Trickdiebe im Mönchengladbacher Stadtgebiet auf Senioren als Opfer abgesehen. Die unbekannten Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Ein Mann und eine Frau hatten sich am Sonntag, 19. Juli, gegen 15 Uhr im Stadtteil Westend an der Leibnizstraße bei einer 80-jährigen Frau, ohne einen Ausweis vorzuzeigen, fälschlicherweise als städtische Mitarbeiter ausgegeben. Unter dem Vorwand, über Hilfen im Haushalt reden zu wollen, gelangten sie in die Wohnung, lenkten die Seniorin ab und verschwanden schließlich unerkannt mit der Beute. Erst nachdem die beiden Personen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 80-Jährige den Diebstahl. Die Täterbeschreibungen: beide etwa 20 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß; sie sprachen akzentfreies Deutsch. Die Frau hat schwarze, kinnlange Haare und war bekleidet mit einem T-Shirt und einer Jeans. Der Mann hat kurze Haare und war bekleidet mit Hemd, Jacke und Jeans. Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290.

Bereits im Zeitraum zwischen dem 5. und 7. Juli - so wurde der Polizei Mönchengladbach jetzt angezeigt - hatte es einen Trickdiebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Frau im Stadtteil Hardterbroich-Pesch an der Ückelhofer Straße gegeben. Auch in diesem Fall stellten Schmuck und Bargeld die Beute dar. In diesem Fall war ein unbekannter Täter, unter dem Vorwand, den Wasserdruck im Keller und anschließend in der Wohnung kontrollieren zu müssen, in das Haus gelangt. Nachdem er wieder verschwunden war, stellte die 90-Jährige bei einer Nachschau den Diebstahl fest.

Die Polizei Mönchengladbach mahnt noch einmal, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Ein solcher warnender Hinweis sollte möglichst auch an Senioren im nachbarschaftlichen oder verwandtschaftlichen Umfeld weitergegeben werden. Tipps zu diesem Thema sind auch im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ zu finden. (ds)

