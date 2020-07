Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Kiosk und Friseursalon

Mönchengladbach (ots)

Ein Kiosk an der Neusser Straße in Lürrip ist Sonntagnacht, 19. Juli, zwischen 1.30 und 2 Uhr das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter entwendeten Bargeld und Tabakwaren.

Ebenfalls Bargeld, ein Laptop und zwei Haarschneidegeräte sind die Beute bei einem Einbruch in einen Friseursalon an der Waldhausener Straße in Gladbach. Dieser ereignete sich in der Nacht zu Samstag, 18. Juli, zwischen 20.30 Uhr des Vortages und 10 Uhr am Morgen. Die Täter machten sich am Schloss der Geschäftseingangstür zu schaffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell