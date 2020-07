Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall an einer Tankstellenausfahrt: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an einer Tankstellenausfahrt in Dahl auf der Theodor-Heuss-Straße ist am Donnerstag, 16. Juli, gegen 16.40 Uhr eine 24-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 51-jährige Pkw-Fahrerin vom Tankstellengelände auf die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollen. Dabei hatte sie nach eigener Aussage nicht nach rechts geschaut, sondern auf den von links kommenden Verkehr geachtet. Dann kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin, die nach übereinstimmenden Angaben der Autofahrerin und eines Zeugen den Radweg in falscher Richtung genutzt hatte. (ds)

