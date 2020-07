Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Lieferwagen gestohlen und Pakete geöffnet

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend, 17. Juli, um kurz vor 18 Uhr den weißen Fiat Talento eines Paketlieferdienstes vor einem Wohnhaus an der Giesenkirchener Straße kurzzeitig entwendet und mehrere Pakete geöffnet und durchwühlt. Aufgefunden wurde der Kastenwagen wenige Minuten später an der Lorenz-Görtz-Straße.

Der Fahrer des Fiats gab an, dass er das Auto um 17.53 Uhr mit steckendem Schlüssel vor einem Haus an der Giesenkirchener Straße abgestellt habe, um ein Paket auszuliefern. Als er anschließend zurückgekommen sei, sei das Fahrzeug weggewesen.

Am Auffindeort des Kastenwagens, der Lorenz-Görtz-Straße, beobachtete ein Zeuge gegen 18.10 Uhr, wie eine männliche Person die Schiebetür des Fiats schloss. Er beschreibt sie wie folgt: circa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur, helles langes Oberteil.

Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

