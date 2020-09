Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Lingen (ots)

Von Sonntag auf Montag kam es in Lingen zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Fahrradgeschäft an der Bernardstraße eingebrochen. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten sie in das Geschäft. Neben zwei E-Bikes entwendeten die Täter Bargeld sowie einen Tresor. Den Tresor ließen sie jedoch in der Nähe des Fahrradgeschäftes verschlossen zurück. Einen weiteren Einbruch gab es in derselben Nacht in einer Apotheke an der Schillerstraße. Hier erbeuteten die Täter unter anderem diverse Medikamente, Bargeld sowie einen PC-Monitor. Bereits am späten Sonntagabend versuchten unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft an der Straße Feldkamp in Lingen einzubrechen. Sie versuchten gegen 22 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand ein Fester einzuschlagen, es gelang ihnen jedoch nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

