Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Einbruch in Modegeschäft - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 08.02.2020 auf Sonntag, 09.02.2020 gegen 01.18 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Rathausgasse in der Freiburger Innenstadt. Der bislang unbekannte Täter warf zunächst die Schaufensterscheibe des Geschäftes mit einer gusseisernen "Bächleabdeckung" ein. Aus dem Schaufenster entwendete er die Schaufensterpuppe, welche ein rotes Kleid mit weißen Punkten trug. Die Beine der Schaufensterfigur verlor der Täter noch in der Rathausgasse. Ein Arm wurde kurz darauf in der Bertoldstraße aufgefunden. Der verursachte Sachschaden dürfte in diesem Fall deutlich über dem Wert des Diebesgutes liegen.

Aufgrund einer Videoüberwachung kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 50 - 65 Jahre, kurze graue Haare, Geheimratsecken, unsicherer Gang und trug einen langen schwarzen Mantel, vermutlich einen SC-Fanschal und eine schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift Berlin.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter Tel. 0761 882-4221 in Verbindung zu setzen.

