Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53925 Kall (ots)

Am Freitagmorgen (10.15 - 11.15 Uhr) drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kanalstraße ein. Sie verschafften sich über die Terrassentür gewaltsamen Zutritt und erbeuteten eine Münzsammlung sowie Schmuck. Die Hausbewohner konnten auf dem Heimweg noch zwei Personen beobachten, ca. 175cm groß, die sich vom Grundstück entfernten. Beide führten Taschen mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

