Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer stürzt nach Überholvorgang

53894 Mechernich (ots)

Am Samstagnachmittag (15.05 Uhr) befuhr ein 62-Jähriger Motorradfahrer aus Stolberg die B477 aus Richtung Mechernich kommend in Fahrtrichtung B266. Im Bereich einer Linkskurve verlor er nach dem Überholen eines Motorrollerfahrers die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte beim Versuch, eine Böschung hochzufahren. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

