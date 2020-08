Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Wendemanöver Motorradfahrerin übersehen

53937 Schleiden (ots)

Am Samstagnachmittag (16.20 Uhr) befuhr eine 57-Jährige Pkw Fahrerin aus Köln die L207 von Schleiden kommend in Richtung Herhahn. Im Verlauf einer leichten Steigung, unmittelbar nach einer Rechtskurve, hielt sie rechts neben der Fahrbahn an, weil sie sich offenbar verfahren hatte. Sie setzte zu einem Wendemanöver an und übersah dabei eine 52-Jährige Motorradfahrerin aus Würselen, die ebenfalls in Richtung Herhahn unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei das Zweirad durch die Wucht des Aufpralls über die Gegenfahrbahn hinweg geschleudert wurde. Die 52-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell