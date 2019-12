Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Roller vom Park and Ride Parkplatz gestohlen

Overath (ots)

Die Halterin eines Rollers hat ihre weiße Honda auf dem Park and Ride Parkplatz abgestellt. Von dort ist er gestohlen worden.

Am Dienstagabend (03.12.) stellte die Geschädigte ihren weißen Roller der Marke Honda gegen 14:00 Uhr am überdachten Fahrradunterstand unmittelbar am Bahnhof in der Dr.-Ringens-Straße ab. Gegen 20:00 Uhr kehrte sie noch einmal zurück, um etwas aus dem Helmfach zu holen. Als sie am nächsten Morgen gegen 05:00 Uhr wieder zur Arbeit wollte, war das Zweirad verschwunden. Auffällig an dem Roller ist die mit gelbem Klebeband vorübergehend geflickte Frontverkleidung.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

