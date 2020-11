Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Von Auto erfasst: Kind (9) läuft hinter dem Bus auf die Fahrbahn

MindenMinden (ots)

Beim Überqueren der Holzhauser Straße ist am Mittwochnachmittag ein neunjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Das Kind war zuvor hinter einem Bus auf die Fahrbahn gelaufen.

Die aus Richtung der Stemmer Landstraße kommende Busfahrerin hatte gegen 15.20 Uhr zunächst an der Haltestelle zwischen den Einmündungen "An der Heide" und "Große Heide" gestoppt und das Mädchen aussteigen lassen. Laut den weiteren Erkenntnissen der Polizei betrat die Neunjährige dann hinter dem großen Fahrzeug die Fahrbahn und wurde einem in Richtung der Stemmer Landstraße fahrenden Audi erfasst.

Dessen Fahrer war eigenen Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt nur mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs, da er erst kurz zuvor auf die Holzhauser Straße eingebogen war. Das augenscheinlich unter Schock stehende Kind klagte über Schmerzen und wurde von seinem Vater noch an der Unfallstelle in Obhut genommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell