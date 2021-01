Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter aus dem Verkehr gezogen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Weil er mit einem Fahrzeug unterwegs war, für das kein Versicherungsschutz bestand, hat sich ein Mann in Otterberg am Montag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 32-Jährige wurde am Nachmittag mit seinem Mercedes-Transporter gestoppt und überprüft. Dabei kam heraus, dass der Wagen schon seit September 2020 nicht mehr versichert ist. Der Fahrer gab jedoch zu, den Transporter täglich für seine Arbeit zu nutzen.

Neu war der Vorwurf des Fahrens ohne Versicherungsschutz - zumindest für den Halter des Fahrzeugs - allerdings nicht; bereits im Dezember war der Mercedes in einen Unfall verwickelt. Der Wagen wurde deshalb diesmal an Ort und Stelle zwangsentstempelt und musste stehen bleiben. Ein Verantwortlicher der Firma wurde informiert und sicherte die Abholung durch einen Abschleppdienst zu.

Aus dem gleichen Grund wurde am späten Montagnachmittag auch in Kaiserslautern ein Lieferfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle des Mercedes Sprinter kurz nach 17 Uhr im Geranienweg kam heraus, dass der Wagen seit November ohne Versicherungsschutz ist. Der Fahrer gab an, das Fahrzeug nur ausnahmsweise zu benutzen, da sein eigentlicher Lieferwagen in der Werkstatt sei. Die Weiterfahrt wurde dennoch untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt.

Rund eine Stunde später meldete sich der Firmenchef und Fahrzeughalter bei der Polizei und konnte einen gültigen Versicherungsschein vorlegen. Ihm wurden daraufhin die Schlüssel wieder ausgehändigt. |cri

