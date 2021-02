Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 20.02.2021

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagvormittag wurde ein grauer Pkw Hyundai, der in der Fasanenstraße abgestellt war, beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Hyundai. Bei dem verursachendenFahrzeug könnte es sich anhand der vorgefundenen Spuren um ein blauen Transporter gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/ 911110.

Wagener, POK

