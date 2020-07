Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Diebe drangen in den Bauhof ein

Zeugen gesucht

Schermbeck (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in den städtischen Bauhof an der Straße Im Heetwinkel ein.

Die Einbrecher stahlen unter anderem mehrere Motorsägen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

