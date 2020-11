Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl nach Bargeldabhebung in Heidmühle

SchortensSchortens (ots)

Am 19.11.2020, gegen 15:30 Uhr, stellte eine 83-jährige Schortenserin beim Bezahlen ihres Einkaufs an der Kasse eines Einzelhandelsgeschäfts an der Jadestraße fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Unmittelbar zuvor habe sie bei einer Bankfiliale an der Menkestraße einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Es ist nicht auszuschließen, dass sie bereits bei der Bargeldabhebung durch den oder die Täter beobachtet worden ist. Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell