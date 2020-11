Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen die Corona-Verordnung (Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung)

JeverJever (ots)

Am 19.11.2020, gegen 07:30 Uhr, wird durch Polizeibeamte der Polizei in Jever eine Gruppe von wartenden Bahnreisenden am Bahnhof in Jever festgestellt. Zwei 16-jährige Jeveranerinnen hielten sich dabei nicht an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an den Wartestellen von Bahnen und Bussen. Beide Personen wurden auf die geltenden Landes-Verordnungen hingewiesen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass im öffentlichen Personenverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tragen ist.

