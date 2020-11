Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

VarelVarel (ots)

Am Mittwoch, den 18.11.2020 kam es in Varel, Breslauer Str., zu einem Verkehrsunfall mit einem 20-jährigen Fußgänger, der infolge der Kollision leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Führer eines weißen Kleinwagens befuhr gegen 07.15 Uhr die Kurze Straße in Richtung Breslauer Straße. Im Einmündungsbereich übersieht er einen Fußgänger, der den Gehweg der Breslauer Straße in Richtung Stettiner Straße nutzt. Nach kurzer Ansprache verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

