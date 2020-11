Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kupferleitungen - Zeugenaufruf

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Eine Polizeistreife hat in den frühen Morgenstunden des 19.11.2020 in der Marktstraße 122, Wilhelmshaven, einen Diebstahl aufgenommen. Nach ersten Erkenntnisse drangen unbekannte Täter in das seit längerer Zeit leerstehende Gebäude ein und entwendeten zahlreiche Kupferleitungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wilhelmshaven zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell