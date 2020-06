Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Exhibitionistische Handlungen vor Jugendliche ausgeführt

Itterbeck (ots)

Am Freitag gegen12:30 Uhr führte ein bislang unbekannter Täter an der L43 in Itterbeck exhibitionistische Handlungen an sich aus, als eine Jugendliche an ihm mit dem Fahrrad vorbeifuhr. Zudem rief er ihr etwas nach. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943/92000, zu melden.

