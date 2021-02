Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Gegen Corona-Regeln verstoßen

Hausach (ots)

Unter anderem das `Sturmklingeln´ eines 29-Jährigen an einem Gebäude in der Hegerfeldstraße, zog die Aufmerksamkeit der Haslacher Beamten in den frühen Freitagmorgenstunden auf sich. Bewohner alarmierten gegen 1.45 Uhr die Polizei, die den zwischenzeitlich von Dannen gezogenen in einem Taxi kontrollieren konnten. Weil er keinen trifftigen Grund glaubhaft machen konnte, erwartet ihn nun ein Bußgeldverfahren.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell