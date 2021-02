Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Erfolgreich auf Streife

Friesenheim (ots)

Mit der Festnahme eines 36-Jährigen endete am Donnerstagabend in der Oberweierer Hauptstraße eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr. Diesen fiel der Mann gegen 20:30 Uhr während ihrer Streifenfahrt auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Dem Interesse von Justitia an dem Mann folgend, wurde er festgenommen und in eine Spezialklinik überführt. Weil der Mittdreißiger darüber hinaus auch ein hochwertiges Mountainbike mit sich führte, über dessen Herkunft er nur dubiose Angaben machen konnte, wurde dieses sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Rades dauern derzeit noch an.

