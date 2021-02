Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau- Eingestiegen

Oppenau (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag im Zeitraum von 10 Uhr bis 20 Uhr in ein Anwesen in der Kappelstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Einbrecher das Anwesen durchsucht haben. Hierbei entwendete der Langfinger offenbar nichts. Unklar ist bislang noch, wonach der Langfinger suchte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen. /kw

