Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Geschädigter zu Unfallflucht gesucht

Gaggenau (ots)

Am Donnerstagvormittag, in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Straße ein Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei den links daneben geparkten Pkw. Der Unfallverursacher selber konnte ermittelt werden - der Geschädigte ist bislang nicht bekannt. Bei dem geschädigten Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen der Marke MAZDA handeln. Dieser müsste am linken hinteren Fahrzeugeck einen frischen Unfallschaden aufweisen. Der Geschädigte wird gebeten sich mit dem Polizeirevier in Gaggenau, Telefon 07225/9887110, in Verbindung zu setzten.

