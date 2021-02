Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Zu einem Arbeitsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Mittwochabend in einer Firma in der Okenstraße. Nach bisherigen Feststellungen kam es gegen 17:40 Uhr bei einer neu in Betrieb genommenen Anlage infolge eines Überdrucks zum Austritt einer Flüssigkeit. Trotz einer vorhandenen Schutzvorrichtungen trugen drei Anwesende leichte Verletzungen davon, sodass sie in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Der genaue Unfallablauf sowie die zugrundeliegende Ursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

/cw

