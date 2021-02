Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ungebührliches Verhalten zieht mehrere Anzeigen nach sich

Offenburg (ots)

Der Polizei wurden am Mittwochabend mehrere Männer gemeldet, die vor einem Supermarkt in der Okenstraße für Ärger sorgen würden. Mehrere Streifen des Polizeireviers Offenburg und der Polizeihundeführerstaffel sind gegen 20:40 Uhr umgehend ausgerückt. Die gemeldeten Männer sind den Streifen beim Verlassen der Örtlichkeit mit ihrem BMW geradewegs in die Arme gefahren. Nach ersten Ermittlungen soll einer des festgehaltenen Trios einen Sicherheitsbediensteten des Einkaufsmarktes bespuckt, beleidigt und bedroht haben. Der 33-Jährige war offensichtlich darüber empört, dass der Supermarkt nach 20 Uhr bereits geschlossen hatte und er daher keine Zigaretten mehr kaufen konnte. Die Beamten konnten im Zuge eines erfolgten Atemalkoholtest feststellen, dass der Unruhestifter über zwei Promille intus hatte. Den 33-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell