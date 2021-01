Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Leicht verletzte Autofahrerin bei Auffahrunfall (05.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Abfahrt der Bundesstraße 27 zur Bundesstraße 523 gekommen. Eine 29-jährige Skoda Fahrerin wartete verkehrsbedingt an der Einmündung zur Bundesstraße 523. Das erkannte eine ihr nachfahrende 64-jährige Frau in einem VW Golf zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen, die ein Rettungsdienst noch an der Unfallstelle versorgte. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, am VW rund 1.000 Euro.

