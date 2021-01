Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Polizeikontrolle fördert Schreckschusspistole zutage 6.1.21, 4 Uhr

Schramberg-SulgenSchramberg-Sulgen (ots)

Bei einer Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre haben Beamte der Schramberger Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen Nachtschwärmer kontrolliert, der eine Schreckschusswaffe in der Hosentasche hatte. Einen dazugehörigen Waffenschein konnte der 35-Jährige allerdings nicht vorweisen. Als die Beamten seine Personalien erhoben, bemerkten sie in seinem Geldbeutel noch eine kleine Menge Marihuana. Dieses und die Pistole nahmen die Beamten dem Mann an Ort und Stelle ab. Weshalb er die Waffe bei sich trug, ist nicht bekannt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

