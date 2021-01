Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Mindersdorf, Landkreis Konstanz) Auto kommt auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern (06.01.2021)

Hohenfels-MindersdorfHohenfels-Mindersdorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro hat sich am späten Mittwochnachmittag in der Deutwanger Straße ereignet. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer geriet beim Abbiegen auf schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Infolgedessen kam es zu einer Kollision mit einem am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug.

