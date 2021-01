Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen - Radolfzell am Bodensee) Auto prallt gegen Zaun einer Pferdekoppel (06.01.2021)

Stahringen - Radolfzell am Bodensee, K 6163, Lkrs. KonstanzStahringen - Radolfzell am Bodensee, K 6163, Lkrs. Konstanz (ots)

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat eine 35-jähriger Fahrer eines Renaults am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, zwischen Stahringen und Radolfzell auf der Kreisstraße 6163 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf Höhe "Am Kreuzbühl" links von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf prallte der Renault gegen einen Aluminiumzaun einer Pferdekoppel, auf der sich zur Unfallzeit keine Tiere befanden. Der Fahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

