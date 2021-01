Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und entwendet Werkzeuge (04. - 05.01.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KonstanzRadolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 09.45 Uhr, ist bei einem in der Otto-Blesch-Straße in Radolfzell abgestellten Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen worden. Die unbekannten Täter entwendete im Fahrzeug gelagerte Werkzeuge im Wert von etwa 4000 Euro. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu wenden.

