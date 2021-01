Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach-Kaltbrunn, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag (06.01.2021)

Allensbach-Kaltbrunn, K 6171, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der mit dem Überschlag eines VW Golfs endete, ist es am Mittwochabend auf der Kreisstraße 6171 zwischen Freudental und Kaltbrunn, etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt Kaltbrunn gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer geriet gegen 19.40 Uhr in einer langgezogenen und abschüssigen Linkskurve aufgrund der leicht mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schlingern. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wurde hierbei durch die dort befindliche Böschung ausgehebelt und auf das Dach gedreht. Der 20-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt. Nach erfolgter polizeilicher Unfallaufnahme wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen.

