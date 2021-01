Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zu schnell auf schneeglatter Straße unterwegs (06.01.2021)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr auf dem Zubringer zwischen Allmendshofen und der Bundesstraße 27 verursacht hat. Ein 56-jähriger VW Fox Fahrer fuhr in Richtung B 27 und kam auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte gegen eine Leitplanke, wobei eine 46-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell