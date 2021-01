Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer rutscht gegen geparktes Auto und flüchtet (06.01.2021)

BräunlingenBräunlingen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Straße "Tribergweg". Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer rutsche mit einer E-Klasse auf einem Parkplatz gegen einen geparkten Opel Zafira. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, konnte jedoch Dank aufmerksamer Zeugen ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell