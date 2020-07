Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Versuchter Einbruch in Celler Badeland

Celle (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangte ein unbekannter Täter mithilfe einer Leiter auf das Dach eines Anbaus vom Celler Badeland in der 77er-Straße und versuchte hier ein Fenster aufzuhebeln. Letztlich zersprang die Scheibe, der Täter betrat das Gebäude jedoch nicht. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

