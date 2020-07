Polizeiinspektion Celle

Hannover - Erster großer Ermittlungserfolg der Polizei Celle im Fall der zwei in Hambühren entwendeten hochwertigen Pkw der Marke Audi

Im Rahmen der durch die Celler Polizei mit Hochdruck geführten Ermittlungen in der Sache, konnten durch polizeiliche Maßnahmen die beiden Fahrzeuge weitläufig im Großraum Hannover lokalisiert werden. Eine zielgerichtete Suche in dem Bereich führte zum Auffinden und der Sicherstellung beider Fahrzeuge durch Beamte der Polizei Celle. Die Polizei erwartet, dass sich durch die Sicherstellung der Fahrzeuge weitere Ermittlungsansätze ergeben, die zu einer Identifizierung und Ergreifung des oder der Täter führt. Die Fahrzeuge sind in einem unbeschädigten Zustand. Nach einer umfangreichen Spurensuche an den Fahrzeugen und der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Celle, dürfte der Aushändigung der Fahrzeuge an die Geschädigten nichts mehr im Wege stehen. Die polizeilichen Ermittlungen durch das in Celle zuständige Fachkommissariat werden weiter intensiviert. Die Polizei Celle bittet erneut um Verständnis dafür, das zum gegenwertigen Zeitpunkt keine detaillierten Angaben in der Sache gemacht werden können, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Hinweise in der Sache nehmen weiterhin die örtliche Polizeidienststellen oder die Polizei Celle 05141/277-215 entgegen.

