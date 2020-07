Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Westercelle - Brand einer Erdgeschosswohnung in Mehrfamilienhaus +++ Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag, um 04.38 Uhr, wurde die Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Straße "An Schapers Eichen" alarmiert. Bei Eintreffen, etwa zeitgleich mit der Feuerwehr, stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss brannte. Aus einem der Fenster drang schwarzer Rauch. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde das Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindert. Der 32 Jahre alte Wohnungsinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in seiner Wohnung. Die Bewohner der anderen Wohnungen hatten das Gebäude bereits verlassen, nachdem eine Anwohnerin das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt hatte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der Polizei liegen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell