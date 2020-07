Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen am Donnerstag (09.07.2020), zwischen 8.45 Uhr und 13.40 Uhr, die Scheibe eines abgestellten PKW ein. Der rote VW Polo war im Tatzeitraum im Bereich der VR-Passage abgestellt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

