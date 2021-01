Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Kreis Rottweil) Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs (05.01.2021)

DeißlingenDeißlingen (ots)

Ohne Führerschein mit einem Auto gefahren ist ein 71-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Uhlandstraße. Er war in einem Fiat unterwegs, obwohl ihm von der zuständigen Behörde das Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt worden war. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell