Leichte Verletzungen davongetragen haben zwei Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 8 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 27 zur Landesstraße 181 beim Hüfinger Wasserturm ereignet hat. Ein 25-jähriger VW Golf-Fahrer bog von der B 27 nach links auf die L 181 in Richtung Hüfingen ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 47-Jährigen, der mit einem Audi A5 im dortigen 70 km/h-Bereich deutlich zu schnell in Richtung Blumberg unterwegs war. Obwohl der Audi-Fahrer noch versuchte, nach links auszuweichen, kam es zum seitlich versetzten Frontalzusammenstoß der beiden Autos, in denen alle Airbags auslösten. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Audi bezifferte die Polizei auf rund 14.000 Euro. Bedienstete der Straßenmeisterei mussten auslaufendes Öl abbinden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 27 zeitweise gesperrt.

