Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Renfrizhausen) Unbekannte manipulieren an den Fischteichen nahe der Mühlbachhalle - Polizei bittet um Hinweise (27.11.2020 - 04.01.2021)

Sulz am Neckar - RenfrizhausenSulz am Neckar - Renfrizhausen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Ende November vergangenen Jahres bis Montag, 04.01., bereits mehrfach an den Fischteichen nahe der Mühlbachhalle Renfrizhausen Manipulationen vorgenommen und so auch zum Sterben der in den Teichen befindlichen Jungfische beigetragen. Unter anderem unterbrachen die unbekannten Täter kurz vor Weihnachten den Wasserzulauf der Teiche. Am jetzt vergangenen Montag, 04.01, entfernten Unbekannte ein Zuleitungsrohr zu den Teichen. Durch die Manipulationen verendeten bislang etwa 40 Jungfische. Die Polizei Sulz (07454 92746) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise.

