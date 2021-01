Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte brechen in Gartenhäuser ein (04.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in Gartenhäuser, die Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, in der Straße "Roter Schneider" begangen haben. Die Täter schlugen an zwei Hütten die Fenster ein und brachen gewaltsam eine Tür auf. Sie gelangten so in das Innere, entwendeten jedoch nichts. Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 800 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell