Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Niederneisen (ots)

Am Donnerstag, den 10.09.2020, kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis etwa 13:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz der Grundschule in der Mühlgasse geparkten Pkw einer Lehrkraft. Unbekannte zerkratzten die Fahrertür des Pkw Volvo, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010.

