Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw in Hilgert beschädigt

Hilgert (ots)

In der Nacht zum 10.09.2020, vermutlich in den frühen Morgenstunden, wurde der Lack an der Fahrerseite eines Pkw BMW zerkratzt, welcher auf einem Grundstück "Am Kirchhahn" in Hilgert abgestellt war.

Durch die Tat entstand ein erheblicher Sachschaden und die Polizei Höhr-Grenzhausen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02624 - 94020 zu melden.

