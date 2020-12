Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Mercedes-Fahrer geflüchtet; Weissach: Kamin in Brand geraten; BAB 8

Rutesheim: Unfallzeugen gesucht; BAB 8

Sindelfingen: Auspuff verloren - Polizei sucht Verlierer

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Mercedes-Fahrer geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwoch gegen 16:40 Uhr in der Darmsheimer Straße in Sindelfingen-Maichingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zur genannten Zeit war ein noch unbekannter Pkw-Lenker auf der Darmsheimer Straße in Richtung Magstadt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache streifte er dort beim Vorbeifahren einen Ford Transit, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Der Fahrer des Ford konnte noch erkennen, dass der Unbekannte vermutlich am Steuer eines schwarzen Mercedes (C/E-Klasse) saß. Weitere sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 entgegen.

Weissach: Kamin in Brand geraten

In einem Wohnhaus in der Bismarckstraße in Weissach geriet am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr vermutlich Glanzruß in einem Kamin in Brand. Eine Hausbewohnerin wurde auf das Geschehen aufmerksam, alarmierte die Feuerwehr und verließ zusammen mit zwei weiteren Bewohnern das Gebäude. Insgesamt 16 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Leonberg und Weissach rückten daraufhin mit vier Fahrzeugen zum Brandort aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen und führten noch Belüftungsmaßnahmen durch. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

BAB 8 / Rutesheim: Unfallzeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Von München kommend in Richtung Karlsruhe überholte ein 57-jähriger Ford-Lenker einen 47 Jahre alten Sattelzuglenker, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Nachdem der Ford-Lenker im Anschluss des Überholvorgangs vom linken auf den mittleren Fahrstreifen vor dem Sattelzuglenker wieder eingeschert war, kam es dort zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Hierdurch entstand ein dreistelliger Sachschaden. Derzeit liegen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang vor. Aufgrund dessen bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Tel. 0711 6869-0 zu melden.

BAB 8 / Sindelfingen: Auspuff verloren - Polizei sucht Verlierer

Auf der BAB 8, Karlsruhe - München, kam es am Mittwoch gegen 20:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart verlor ein noch unbekannter Fahrzeuglenker seinen Auspuff. Dieser blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen und drei nachfolgende Verkehrsteilnehmer, eine 34-jährige VW-Lenkerin, ein 36 Jahre alter Audi- und ein 35-jähriger Mercedes-Lenker, fuhren über den Gegenstand, sodass ihre Fahrzeuge beschädigt wurden. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Darüber hinaus blieb der VW fahrbereit und der 35-Jährige, der an seinem Mercedes einen kaputten Reifen gewechselt hatte, konnte seine Fahrt fortsetzen. Personen, die Hinweise zum bislang unbekannten Verlierer des Auspuffs geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell