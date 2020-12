Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Firmeneinbruch

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 00:45 Uhr und 06:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang auf das Areal und das Gebäude einer Firma in der Siemensstraße in Korntal-Münchingen. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Bislang ist noch nicht abschließend bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 0711 839902 0 erreichbar.

