Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Parkscheinautomat aufgebrochen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch trieb ein noch unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Gärtringen sein Unwesen. Auf dem P+R Parkplatz der S-Bahn hebelte der Unbekannte einen Parkscheinautomaten auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell