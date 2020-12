Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 24-Jähriger ohne Führerschein unterwegs; Bietigheim-Bissingen: Zwei Männer verletzt - Polizei sucht Zeugen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: 24-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Im Akazienweg in Bissingen fuhr ein 24-Jähriger am Dienstag gegen 14:40 Uhr mit einem VW Passat vom Fahrbahnrand an. Nach nur wenigen Metern verlor der Fahrer allerdings aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund dessen fuhr er auf einen geparkten VW Polo auf, der wiederum noch auf einen abgestellten Opel geschoben wurde. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte schließlich fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich wird er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Darüber hinaus muss der Fahrzeughalter mit einer Anzeige wegen Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Bietigheim-Bissingen: Zwei Männer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Körperverletzungsdelikt, das am Dienstagmittag am Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 12:30 Uhr sind im Bereich des Bahnhofs ein 46-Jähriger und ein noch unbekannter Täter aus noch ungeklärten Gründen zunächst verbal aneinandergeraten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem 46-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn gegen die Glastür des Bahnhofsgebäudes geschleudert haben. Hierbei erlitt der 46-Jährige eine Kopfverletzung, woraufhin ein Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 41-Jähriger während der Auseinandersetzung dazwischen und versuchte die Parteien voneinander zu trennen. Hier kam ein zweiter, noch unbekannter Täter hinzu und soll dem 41-Jährigen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 41-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um den Verletzten. Nach den Angriffen flüchteten die beiden Täter in Richtung "Bürgergarten". Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die beiden männlichen Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, südländisches Aussehen, dunkle Haare, schwarzer Mantel mit weißem Fell an der Kapuze

Täter 2: etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, südländisches Aussehen, dunkler Zopf mit seitlich abrasierten Haaren, dunkelblaue Jacke eventuell mit Kapuze oder Kapuzenpullover, vermutlich "Adidas" Hose mit Knöpfen

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell