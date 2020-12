Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 86 Jahre alte Fußgängerin angefahren

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 86 Jahre alte Fußgängerin nach einem Unfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Besigheim vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wollte den Enzweg im Einmündungsbereich mit der Bahnhofstraße überqueren und hatte einen Großteil ihres Weges schon zurückgelegt. In diesem Moment wollte ein 40-jähriger VW-Lenker von der Bahnhofstraße nach rechts in den Enzweg abbiegen. Hierbei übersah er die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Atemalkoholgeruch bei dem 40-Jährigen. Ein Test verlief positiv, so dass sich der VW-Fahrer auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Mutmaßlich war der Mann darüber hinaus ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Sachschaden entstand keiner. Die Ermittlungen dauern an.

